احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم المعلم بالعديد من الفعاليات والبرامج، تأكيداً لمكانته والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها.

وشهدت مدارس تعليم الرياض زيارات من مسؤولي الإدارة للمشاركة في فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم الذي حمل هذا العام شعار «المعلمون الذين نحتاج للتعليم الذي نريد».

وعبّر الطلاب والطالبات عن عظيم امتنانهم ومشاعرهم لمعلميهم في مدارس «تعليم الرياض» التي شهدت فعاليات متنوعة جسد خلالها الطلاب والطالبات معاني الوفاء والتقدير لمعلميهم ومعلماتهم.

وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع في كلمة إلى أن الاحتفاء بيوم المعلم يأتي تأكيداً على دوره والرسالة السامية التي يحملها في بناء الفكر الناضج والمعتدل، والذي ينعكس إيجاباً على نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام.

وأوضح المتحدث باسم تعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة في أكثر من ٦ آلآف مدرسة احتفوا بمعلميهم تقديراً لعطائهم ودورهم المحوري في المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن حسابات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلت وبشكل كبير مع فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم وأبرزت العديد من الأنشطة والصور لتكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم تقديراً لعطائهم واعترافاً بفضلهم، مشيراً إلى أن الإدارة أطلقت اخيراً حملة إعلامية خاصة بهذه المناسبة تستهدف استثمار المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خطة عامة للاحتفاء بيوم المعلم وفق توجيهات وزارة التعليم تتضمن العديد من البرامج والفعاليات.