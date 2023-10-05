استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني، لزوار معرض «إنترسك السعودية» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، بمدينة الرياض، أبرز تقنياتها وآلياتها ومنها دراجة ثلاثية للتدخل السريع في أعمال الإطفاء، وذلك ضمن حلولها للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وحظي زوار جناح الدفاع المدني في المعرض، بالتعرف على الدراجة المزودة بخزان للمياه وآخر للرغوة، وأسطوانة لضخ المياه عبر الهواء، بهدف الوصول إلى موقع الحادثة في الأماكن الضيقة والمزدحمة بشكل أسرع، والسيطرة على النيران وعزلها والحيلولة دون انتشارها، لحين وصول فرق الدفاع المدني.

كما أبرزت المديرية تقنية «روبوت» لمكافحة الحرائق، ضمن حلولها التقنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ويحظى زوار جناح الدفاع المدني في المعرض، بالتعرف على الروبورت المزود بـ3 فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية لتقديم صور واضحة، وآلية عمل «الروبوت» المتحرك في عمليات الإطفاء التي يصعب وصول الأفراد إليها، بهدف تعزيز سلامتهم، خصوصاً في الحرائق ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهمات ذات الجهد العالي.