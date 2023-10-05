استكملت المملكة العربية السعودية مسيرة المساعدات الإنسانية إلى تركيا، وذلك في إطار حرص المملكة على دعم تركيا في تجاوزها آثار محنة الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي

وتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر ونائب وزير الصحة التركي، مجريات تسليم ‏السعودية لوزارة الصحة في تركيا 20 سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها.

وقدم نائب وزير الصحة التركي شكره للمملكة العربية السعودية على ما قدمته من مساعدات إغاثية وإنسانية تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

ويأتي الدعم الطبي السعودي للقطاع التركي الصحي بعد تقييم مشترك بين الطرفين للاحتياجات الطبية.

وكانت السعودية أرسلت معدات طبية في وقت سابق بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.