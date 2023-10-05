بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للبلقيه، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للبلقيه، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.