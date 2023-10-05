إعلان المملكة نية الترشح لاستضافة كأس العالم ٢٠٣٤م، يسلط الضوء على طموحات السعودية لتطوير كرة القدم وبناء جسور التواصل مع العالم وتنظيم بطولة استثنائية وتوفير تجارب رائعة للاعبين والجمهور والعالم بأسره، ويجسّد إعلان نية الترشح مسيرة تطوير كرة القدم في المملكة؛ إذ تشكل هذه الرياضة جزءاً أساسياً من الهوية السعودية، وتبلغ نسبة المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً 63% من إجمالي شعب المملكة، ويتيح ذلك فرصة واعدة لتمكين الشباب من الاستفادة من التأثير الإيجابي الكبير لكرة القدم، خصوصاً أن المدن تتوفر بها مجموعة متنوعة من خيارات التنقل عبر قطاع الطيران أو السكك الحديدة أو الطرق البرية.ومن خصائص الشغف بكرة القدم في السعودية زيادة عدد لاعبي ولاعبات كرة القدم بنسبة 50% و86% على التوالي، وتحتضن المملكة 18 مركزاً إقليمياً لتدريب المواهب الشابة، كما سجلت زيادة بنسبة 160% في حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير الشباب منذ 2021، فضلاً عن أن السعودية تأهلت 6 نسخ سابقة من كأس العالم، وحصدت المملكة لقب كأس آسيا 3 مرات، كما تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح في تنظيم أكثر من 20 فعالية رياضية دولية، وسجّلت 48,000 طالبة للمشاركة في أول دوري على مستوى المدارس، ويحتضن الدوري السعودي للمحترفين 152 لاعباً من 47 دولة.وبلغت قيمة قطاع الرياضة السعودي 5.76 مليار دولار، وتهدف المملكة إلى زيادة هذا الرقم ليصل إلى 22 مليار دولار بحلول 2030م، و سجلت الأنشطة الرياضية الأسبوعية زيادة من 13% في 2015م، إلى حوالى 50% في 2022م.فيما ارتفع عدد الاتحادات الرياضية السعودية من 32 في 2015م، إلى 97 في 2023،، وشهدت نسبة مشاركة الشابات والنساء في الرياضة زيادة بنسبة 150% منذ 2015م، وتحتضن المملكة 37 منتخباً وطنياً نسائياً تتبع لاتحادات رياضية مختلفة، كما تترأس النساء 4 اتحادات رياضية.تمتلك المملكة سجلاً حافلاً بالنجاحات في مجال استضافة البطولات الرياضية العالمية، بما في ذلك الملاكمة، والجولف، والتنس، والفورمولا1، والفورمولا إي، وكأسي السوبر الإيطالي والإٍسباني، ومنافسات WWE للمصارعة، ورالي داكار، وغيرها الكثير، واستضافت أكثر من 50 فعالية رياضية عالمية منذ 2018م، شملت أكثر من 15 رياضة مختلفة، ما ساهم في جذب جمهور عالمي، وانطلاقاً من سجلها الحافل بالنجاحات في مجال تنظيم البطولات الرياضية واستثماراتها الضخمة في تطوير البنية التحتية، تستعد المملكة لاستضافة عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى خلال الفترة القادمة، بما في ذلك نسخة 2023م، من بطولة كأس العالم للأندية، ونسخة 2027م، من كأس آسيا لكرة القدم.