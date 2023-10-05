ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية والتجارية؛ وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن للحفاظ على المشهد الحضري والحد من التشوه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة.ودعت أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين، إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية قبل انتهاء المهلة التصحيحية 15 أكتوبر 2023م؛ وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكدة أن القرار يشمل المباني السكنية والتجارية حديثة الإنشاء، إضافة إلى المباني القائمة المُعاد ترميم واجهاتها.وأكدت الوزارة أن تطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل، يُسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تُحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء.ويتضمّن الدليل عدداً من المتطلبات الفنية والعامة للتسوير المؤقت للمباني الواقعة على الطرق السكنيّة والتجارية، أبرزها؛ تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة لحماية المارّة ومرتادي الطريق والعاملين، وعدم حفر الرصيف أو الطريق لتثبيت الأعمدة الخاصة بالسور، إضافة إلى منع صبِّ الخرسانة على الرصيف أو الطريق مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة.يُذكر، أن معالجة التشوه البصري في المدن السعودية تأتي على رأس أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للمستفيد والمستثمر بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، إذ تقوم على سلسلة من الركائز الرامية إلى تعزيز الجاذبية البصرية، إضافة إلى الأنظمة واللوائح وبما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري.