تعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر لتقديم دورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة على الإخلاء في حالات مرتبطة بالطبيعة المباشرة كالفيضانات والزلازل والأعاصير، وحوادث ناتجة عن فعلٍ متعمد من فرد أو عدة أفراد كالتفجيرات، وحالات ناتجة عن الإهمال أو سوء الجودة مثل تسريبات الغاز أو التماس الكهربائي أو الحرائق غير المتعمدة، وإعداد سيناريو للأزمة والبدء في تنفيذه باستخدام نقاط الإنذار المبكر ومراقبة ردة فعل فريق إدارة الأزمات وشاغلي المبنى. وطرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.ومنح الدليل الدفاع المدني، أولوية تقديم خدماته في حالات الطوارئ إلى الأشخاص الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها، وذلك يعني أن يكون الشخص ذو الإعاقة مستعداً وملماً باستخدام الإمدادات طبية أو أنظمة الطاقة الاحتياطية عند اللزوم قد تؤثر حالة الشخص ذو الإعاقة أو احتياجاته الخاصة على قدرته في مواجهة حالة الطوارئ.ويهدف المشروع لتوفير الأمن والسلامة لكل الموظفين والزوّار، لأن مفهوم الأمن والسلامة لم يعد فكرة فقط، بل أصبح عنصراً أساسياً من العناصر التي تساهم باكتشاف الخطر قبل وقوعه، وخصوصاً مع توفير مجموعة من الأجهزة الحديثة التي تُعنى بالتعرّف على دخان الحرائق، وتساعد في إخماده قبل انتشاره، كما أنها تساهم في توفير الطرق الآمنة للإخلاء، وتسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لتحقيق توجهها الإستراتيجي؛ الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز خدمات الأمن والسلامة التي تقدمها الجهات لهم، وتهدف الهيئة كذلك إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وشدد الدليل على أن توفير الوسائل والمعدات اللازمة لمواجهة الكوارث والأزمات مثل نقطة التجمع واللوحات الإرشادية وأجهزة الإطفاء والإنذار والإسعافات الأولية وغيرها تساهم إسهاماً كبيراً ومباشراً في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمة لذلك كان من الضروري التأكد من توفر المتطلبات التالية في جميع المباني الحكومية والقطاع الخاص مثل تحديد نقاط التجمع لكل مبنى وتوفر أجهزة المكافحة الأولية لجميع أنوع الحريق، وأن تكون صالحة وجاهزة للاستخدام وتوفر الأدوات الطبية اللازمة لعمليات الإسعافات الأولية، ووجود مخارج طوارئ كافية ومسارات إخلاء مزودة بلوحات إرشادية تسهل عملية الإخلاء. وصيانة المباني بشكل دوري، والتحقق من توفر رشاشات مياه تعمل بشكل تلقائي في حالات الحريق.