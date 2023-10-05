كشفت بلدية محافظة رأس تنورة جهودها، خلال سبتمبر الماضي، في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة التي تقوم عليها بشكل دوري، وذلك حسب الإستراتيجية والآلية التي تنفذ عليها أعمال البلدية وأهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المحافظة؛ ما یسھم في تحقیق مفھوم أنسنة المدن.وتفعيلاً لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة مظاهر التشوه البصري والمظاهر السلبية وتحسين المشهد الحضري والجمالي، أوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن جاسم الجاسم أن الفرق الميدانية المختصة بمعالجة التشوهات البصرية والمظاهر السلبية أنجزت عدة أعمال منها إصلاح 1300م2 من حفر الشوارع، وزراعة 65000 من الأشجار والورود، وإصلاح 2800م2 من الأرصفة المتهالكة ودهان 2600م طولي بدورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإصلاح 60م2 من واجهات المباني والمحلات ومعالجة من الكتابات المشوهة للمظهر العام، إضافة إلي إزالة 3670م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع 28 من حاويات النظافة، وإصلاح 14 من محولات الكهرباء، وإصلاح 38 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وشملت الأعمال إصلاح وتأهيل 136000م2، من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 7 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة 3 من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء.