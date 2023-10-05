تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، احتفى معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 أمس (الأربعاء)، بتدشين كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل (رحمه الله)، تحت عنوان «من مكة وإليها» الذي يتناول السيرة الذاتية للراحل منذ ولادته وحتى وفاته ودفنه في مقبرة المعلاة بالعاصمة المقدسة.وشهد حفل التدشين حضور شخصيات ثقافية وفكرية ودبلوماسية رفيعة المستوى من داخل السعودية وخارجها، فضلاً عن أصدقائه المقربين الذين عاصروه في مختلف محطاته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وسط مشاركة من أبنائه وأحفاده يتقدمهم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية رئيس مجلس إدارة شركة «دله البركة» القابضة الشيخ عبدالله صالح كامل، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «دله البركة» القابضة محيي الدين صالح كامل.وقال عبدالله صالح كامل خلال حفل التدشين: والدي شخصية استثنائية وملهمة للشباب وكان يجب توثيق سيرته الذاتية. وأضاف: والدي علّمنا تقوى الله وحب الوطن وعلّمنا الصبر والعمل والحلم والأمل، وما زلنا نعيش تحت مظلة خيره وحكمته وعطر سيرته.من جهته، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي: كان الراحل نقي السريرة، ومبادراً بجرأة، وشغوفاً بحب العمل والعطاء وعمل الخير.من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المساحة الحرة وبنش مارك زكي عبدالتواب حسنين أن الشيخ صالح كامل رحمه الله، رحل عن دنيانا ولم يرحل عن قلوبنا، وأذهاننا، في كل خطوة سعي للنجاح، نستحضر خطواته للنجاح التي خلدت في مجالات عدة، من مكة المكرمة إلى العالم، عرف رحمه الله بالإلمام والمهارة في مجال التجارة والاستثمار، وحبه للمعرفة والتعليم، كما كان من رواد الاستثمار السعودي في مجال الإعلام.وأضاف حسنين، “تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بسيرة الراحل صالح كامل تحت عنوان «من مكة وإليها»، عمل يشكر عليه وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان الذي جعل من المعرض «وجهة ملهمة»، تمتد بالمعرفة”، مبرزاً الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في ترسيخ الثقافة تماشياً مع رؤية 2030.عَمِلَت على إعداد السيرة الذاتية للراحل الشيخ صالح كامل (رحمه الله) الكاتبة والباحثة المتخصصة في كتابة سِيَر الشخصيات والإعلام ندى عيد، التي ساهمت بخبراتها في العديد من الإصدارات والمؤلفات عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والعامة.