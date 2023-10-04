وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إدارة التعليم بالمنطقة بإطلاق اسم المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي -رحمها الله- على قاعة التدريب في الإدارة النسائية في إدارة التعليم، تكريما لمسيرتها التعليمية وتفانيها في أداء رسالتها بكل جهد وإخلاص، حيث وافتها المنية داخل الفصل الدراسي في مدرسة 31 الابتدائية في عرعر.

وقدَّم أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، تعازيه ومواساته لزوج المعلمة زايد هنيدي العنزي، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

من جهته، عبَّر زوج وذوو المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي -رحمها الله- عن شكرهم وتقديرهم لسموِّه على تعازيه ومواساته لهم في فقيدتهم، التي كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم.