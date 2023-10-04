أقامت غرفة المدينة المنورة وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة للوسط بجمهورية تونس ملتقى الأعمال السعودي التونسي، يوم الأربعاء 19/ 3/ 1445هـ الموافق 4/ 10/ 2023م، لبحث سبل التعاون المشترك في عدة قطاعات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وافتتح الملتقى نائب رئيس غرفة المدينة المنورة الدكتور خالد عبدالقادر الدقل، مشيراً إلى أن اللقاء السعودي التونسي يأتي سعياً من غرفة المدينة المنورة وغرفة التجارة والصناعة للوسط لتعزيز التعاون المشترك بين الغرفتين والعمل على توفير جميع السبل لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة للوسط نجيب الملولي أن الزيارة تأتي في إطار حرص غرفة التجارة والصناعة للوسط على إرساء علاقات التعاون مع غرفة المدينة المنورة، ما يُساهم في رفع نسبة التبادل التجاري ودعم الشراكة والاستثمار بالقطاعات الواعدة.

واستعرض أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أحمد أبوالنصر الميزة النسبية لمنطقة المدينة المنورة التي تكمن في إمكاناتها الطبيعية واللوجستية والسياحية، إضافة إلى الإمكانات الصناعية والتجارية، التي ساهمت في رفع إجمالي الناتج المحلي وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات محلية وعالمية في المنطقة.

وخلال الزيارة وقّعت غرفة المدينة المنورة ممثلةً بنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور خالد عبدالقادر الدقل اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة للوسط ممثلةً برئيس الغرفة نجيب الملّولي، تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمارات الثنائية، وتسهيل تداول الفرص التجارية والصناعية المتاحة في البلدين.

واختتم الملتقى بعقد لقاءات ثنائية B2B تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الغرفتين والعمل على توفير جميع السبل لتنمية العلاقات بين أصحاب الأعمال.