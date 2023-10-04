فيما تحتفل دول العالم غداً (الخميس) باليوم العالمي للمعلم والذي أقرته منظمة اليونسيكو وبدأ الاحتفال به في 1994، يتطلع عدد من المعلمين والمعلمات إلى دعمهم بجملة من الحوافز التقديرية الملموسة.فرغم وجود أكثر من نصف مليون في الكادر التعليمي من الجنسين علاوة على الكوادر الإدارية في مدارس التعليم العام إلا أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم لم يتعد في السنوات الماضية توزيع شهادات تقدير وكلمات في طابور الاصطفاف الصباحي وحفلات إفطار في المدارس.ويأمل المعلمون والمعلمات في إنشاء مستشفيات خاصة بهم على غرار بعض القطاعات العسكرية والجامعات وتسمية الشوارع بأسماء المعلمين المميزين الحاصلين على جوائز دولية أو محلية وإعطاء أبناءهم نقاط أفضلية في قبول الجامعات، ومنحهم تخفيضات في وسائل النقل العامة وفي مجال الرعاية الصحية والخدمات المقدمة من القطاع الصحي الخاص طوال العام وإنشاء أندية على غرار أندية الضباط برسوم رمزية والإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز محلية وإبرازهم في وسائل التواصل للإدارات التعليمية والجهات الحكومية في كل منطقة أو من خلال اللوحات الإعلانية في الميادين والشوارع العامة.من جهة ثانية، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ«عكاظ»، بأن تكريم 30 ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي دليل على أهمية المناسبة في إبراز جهودهم وعطاءاتهم في صناعة القدرات البشرية وقيادة المستقبل، منوها بدعم القيادة الحكيمة للتعليم، مشيراً إلى أن المعلمين واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت أثبتوا ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ رفع نواتج التعلم وتحويل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻨﺠﺎح، ودورﻫﻢ ﺣﺎﺳﻢ في تطوير التعليم وفق رؤية 2030.وأضاف: اعتمدت الإدارة العامة للتعليم خطة عامة للاحتفاء بيوم المعلم وفق توجيهات وزارة التعليم تتضمن العديد من البرامج والفعاليات والتي ستنفذ بجميع المدارس للبنين والبنات وفق التعميم المنظم للاحتفاء بهذه المناسبة، مطالباً جميع مديري ومديرات أكثر من 1200 مدرسة بالاحتفاء بالمعلم كونه إحدى الركائز الأساسية والمهمة في المنظومة التعليمية تقديراً وعرفاناً للدور التنموي والرائد الذي يقوم به في تعليم وإعداد أجيال المستقبل.وبيّن الدكتور الغامدي أن الاحتفاء بيوم المعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين التنموي وتعزيز دورهم ومكانته في بناء الأجيال والمساهمة في تعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم، وستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية للمدارس والمكاتب لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته وفق خطة الوزارة الإعلامية، وتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم وإبراز جهوده من خلال المشاركات الطلابية وتكريم المعلمين والمعلمات المميزين والفائزين بجوائز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.