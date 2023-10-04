سيُزين شعار موسم الرياض بهويته الجديدة قمصان نادي إيه إس روما الإيطالي لموسمين مُقبلين؛ بعد توقيع الطرفين شراكة بينهما لترويج أحد أكبر الفعاليات الترفيهية السنوية في العالم من خلال أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفية بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مع النادي الإيطالي، سيزين شعار موسم الرياض قمصان جميع فرق الجيالوروسي الشهير للرجال والسيدات والشباب. وتتضمن الشراكة أيضًا إقامة مباراة ودية واحدة في كل موسم، أولاها ستقام خلال موسم الرياض لهذا العام، ليعود فريق الجيالوروسي للعب في المملكة العربية السعودية بعد مرور أكثر من 40 عامًا على زيارتهم الأخيرة للمملكة. وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية: «نفخر بشراكة موسم الرياض مع فريق روما أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية، من خلال شعار الموسم بهويته الجديدة الذي سيزين قميص الفريق الأكثر شهرة والمتفرد بلونه الأصفر والأحمر». وأضاف: «إن موسم الرياض، يهدف إلى جمع الناس معًا من كافة أنحاء العالم من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والفريدة؛ وسيخلق هذا التعاون مع أحد أكبر أندية كرة القدم وأكثرها شهرة عالميًا فرصة لاستقطاب اهتمام أوسع خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه نادي روما مؤخرًا في أوروبا، ونتطلع بالفعل لتحقيق المزيد من النجاحات معًا». من جانبها قالت لينا سولوكو، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لنادي روما: «يسعدنا الترحيب بموسم الرياض كشريك رئيسي جديد لنادي روما». وأضافت «موسم الرياض حدث ضخم يُعد من أكبر الفعاليات الترفيهية عالميًا، ويركز بشكل خاص على الفعاليات الرياضية. وتعد هذه الشراكة بمثابة تقدير لنادي روما كعلامة تجارية عالمية ذات أهمية إستراتيجية لمستقبل كرة القدم في المملكة العربية السعودية».وأضافت «تزداد أهمية هذا السوق لعالم كرة القدم، ونعتقد أن تعاوننا سيولد العديد من الفرص المميزة والفريدة من نوعها، ونتطلع للمشاركة في هذا الشغف المتنامي برياضة كرة القدم في السعودية من خلال مبارياتنا الودية هناك». وكان نادي روما قد تُوّج بالفوز بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022، وهو يُعد أحد عمالقة كرة القدم الإيطالية، حيث فاز ثلاث مرات بلقب الدوري الإيطالي، آخرها في عام 2001، كما فاز 9 مرات ببطولة كأس إيطاليا. كما يتولى قيادة الفريق جوزيه مورينيو، الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا، وأحد أبرز مدربي كرة القدم عالمياً. ويضم الفريق حاليًا أسماء لامعة مثل اللاعبين الأرجنتينيين الدوليين الفائزين بكأس العالم 2022 باولو ديبالا ولياندرو باريديس، واللاعبين الدوليين الإيطاليين لورينزو بيليجريني وبريان كريستانتي وجيانلوكا مانشيني، وليوناردو سبيناتسولا، إضافة إلى المهاجم روميلو لوكاكو، أفضل هدافي بلجيكا. موسم الرياض سيحتفي بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، ويستعد لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة المملكة العربية السعودية للاستمتاع بالعديد من التجارب الترفيهية من حفلات موسيقية ومعارض ومسابقات وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة. وستشهد نسخة موسم الرياض لهذا العام العديد من الفعاليات البارزة والمفاجآت، حيث ستستهل فعاليتها بنزال تاريخي بين بطل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للوزن الثقيل الحالي تايسون فيوري وبين فرانسيس نجانو الحائز على لقب بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل. كما سيتنافس فيوري مرة أخرى في وقت لاحق خلال موسم الرياض على لقب بطل العالم لملاكمة الوزن الثقيل بلا منازع ضد أولكسندر أوسيك. وسيحتضن المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات المميزة، أبرزها فعاليات كأس موسم الرياض بين بطلي الدوري السعودي لكرة القدم الهلال والنصر، إضافة إلى كأس آر إس للتنس للرجال والسيدات، وافتتاح قلعة ديزني، ونزال المصارعة العالمي «كراون جول» من WWE.