صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (29) طنا من نبات القات المخدر و(421) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(108422) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.