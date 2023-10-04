حصلت المملكة على المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من 2023م.وأوضحت وزارة السياحة، تسجيل نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بالفترة نفسها من 2019؛ وفقاً لتقرير السياحة العالمي (باروميتر)، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في سبتمبر الماضي.وتأتي هذه النتائج المشرفة متابعةً للإنجازات المميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان آخرها استضافة المملكة فعاليات يوم السياحة العالمي؛ الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.وأفاد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم غير المسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد.وتعزز هذه الإنجازات مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً مميزةً، ويعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.