شدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، على أهمية أن يترك المشرف التربوي أثراً عند زيارته للمدرسة، مطالباً بالتغيير والتجديد في طرق وأساليب الإشراف وفقاً لما يحتاجه المجتمع التعليمي، مشيداً بالجهود المبذولة من المشرفين في دعم العملية التعليمية ومتابعة الميدان التعليمي وتقديم الخبرات التربوية المناسبة لكل مرحلة من مراحل الدراسة.وقال الغنام، خلال لقائه بـ430 مشرفاً تربوياً بتعليم مكة، عبر برنامج نظمته إدارة الإشراف التربوي للبنين في قاعة الملك فهد بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين علي العامودي ومدير الإشراف التربوي الدكتور وجدي بابطين ومديري الإدارات والمكاتب التعلمية، إن وزارة التعليم تهتم ببناء الخطط والإستراتيجيات التي تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية لتنمية المهارات التعليمية وتحسين الممارسات الفنية التخصصية لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف التعليمية بما يحقق نواتج تعليمية مميزة.وأضاف، يجب أن تكون زيارة المشرف التربوي داعمة للمدرسة والمعلم وعمله تكاملياً مع المدير في تنفيذ الخطة وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة وانضباط الطلاب ومعالجة الملاحظات التي قد تواجهه سعياً لأن تكون المدرسة بيئة جاذبة ومميزة.وتطرق اللقاء إلى عدة محاور، منها حوكمة العمل الإشرافي ومعايير التقويم الذاتي وخطة وحدة قياس التحصيل المعرفي وعمليات التصنيف وتجويد توصيف توصيات الزيارة الصفية والإشرافية.