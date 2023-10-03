قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنَين؛ لاتخاذهم مركبة تابعة لهم في مواقف إحدى المنشآت الخاصة وكراً لإخفاء سمومهم وترويج 16,000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، امتداداً للجهود الميدانية للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.

وجرى إيقاف المخالفين واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.