يُعقد مساء غدٍ (الأربعاء) المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته الـ14 بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، ويستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم، بالتزامن مع «يوم المعلم»، حيث يُجيب البنيان على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.

ويأتي المؤتمر الصحفي الحكومي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويعتمد نهج الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين ويُجيب على تساؤلاتهم، ويمكّنهم من الاطلاع على المستجدات.

وتعكس مشاركة 15 وزيراً ومسؤولاً في المؤتمر الصحفي الحكومي منذ انعقاده في نوفمبر 2020، اهتمام القيادة الرشيدة بالتواصل مع المواطنين والإعلاميين والاستماع لهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومة الموثوقة من المسؤول مباشرة.