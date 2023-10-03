في إطار سعيه المتواصل للتحسين المستمر لطبيعة عمل الفرق التابعة لمشروع «مسام» في اليمن وإعلاء سقف جودتها، قام مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي بزيارة تفقدية للاطلاع على سير عمل الفرق الميدانية في قطاع عدن والساحل الغربي.

وكان في استقبال القصيبي، نائب مدير عام مشروع مسام غس مارتينز، وقاسم الدوسري، إضافة إلى مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن العميد قايد هيثم حلبوب.

والتقى القصيبي خلال الزيارة خبراء المشروع، وناقش معهم آخر المستجدات الميدانية لفرق المشروع في قطاع عدن والساحل الغربي، كما تطرق إلى الخطط المستقبلية والأعمال التطويرية المستمرة التي ستتم تنفيذها في الفترة القادمة في جميع المناطق اليمنية التي تنتشر فيها فرق «مسام».

كما التقى مدير عام المشروع خلال الزيارة مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، ومدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن العميد قايد هيثم حلبوب وتم العمل على بحث مزيد تعزيز التعاون للمضي قدماً في رفع مستوى الكفاءات المحلية اليمنية لمكافحة الألغام في المستقبل.

وفي هذا السياق أعرب المدير العام عن تقديره لجهود جميع العاملين في مشروع «مسام»، مشيراً إلى أن الجهود التي بُذلت على مدار السنوات الخمس الماضية أسهمت في تحرير آلاف المواطنين الأبرياء من خطر الألغام والعبوات الناسفة، ومكنتهم من العيش بأمان في منازلهم التي كانوا قد هجّروا منها بسبب الألغام.

وفي سياق متصل التقى أسامة القصيبي سفيرة الإنسانية لدى الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحرب والكوارث في اليمن الإعلامية الأردنية سونيا الزغول.

حضر اللقاء مساعد المدير العام قاسم الدوسري ومنسق التواصل في «مسام» عبدالله الشهراني.

وأكد القصيبي خلال اللقاء عزم المشروع على المضي قدماً في مهمته الإنسانية في اليمن، وحرصه على التعامل مع قضية الألغام في اليمن متجاوزاً التحديات كافة، مشيراً إلى أن «مسام» مشروع حياة ومهمته في اليمن في منتهى الدقة والحيوية وتتطلب باستمرار شد الهمم وتحديث الأدوات ورفع مستوى المهارات.

«مسام».. المشروع الإنساني الملهم

وحظي مشروع «مسام» خلال الزيارة باهتمام كبير من قبل المنظمات التي تعمل في اليمن، حيث أبدت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب إعجابها الكبير بمشروع «مسام» للعمل الإنساني في اليمن ونجاحاته الرائدة التي حققها على صعيد مكافحة الألغام العشوائية، وسعت هذه الجمعية لإيجاد تعاون مع «مسام» يسمح لها بالاستفادة من خبرة هذا المشروع الرائد في اليمن.

والتقى القصيبي خلال الزيارة مدير مشروع «Norwegian People’s Aid» في عدن توني وايلز، ودار النقاش حول طبيعة عمل هذا المشروع ومساعيه للمساهمة في تطوير اليمن وسبل التعاون بين كل من «مسام» وهذا المشروع.

كما التقى مدير عام المشروع أيضاً خلال هذه الزيارة مدير مشروع «Halo Trust» جاك ليستر، وتم بحث سبل التعاون والاستفادة من خبرات مشروع «مسام».

وتركزت هذه اللقاءات حول توطيد أواصر الصداقة والتعامل مع مشروع «مسام» والاستفادة من تجربته الإنسانية الرائدة في اليمن.

من جهة أخرى، رأس القصيبي اجتماعاً لقيادات وخبراء مشروع «مسام»، تم خلاله مناقشة جملة من الموضوعات الفنية واللوجستية المتعلقة بعمل هذه الفرق والسعي الدؤوب لتطوير مهارات قادة الفرق وتطوير العمل على مستوى العمليات من خلال إضافة فرق متخصصة تدعم صفوف الفرق الحالية.

إنجازات تبذر الحياة

وأصدر المركز الإعلامي لمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري، عن سبتمبر 2023، مسلطاً الضوء على العدد الإجمالي للنزع في إطار مهمته الإنسانية المستمرة في هذا الشهر، الذي بلغ 3,360 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

كما تمكن المشروع خلال سبتمبر 2023 من نزع 2,946 ذخيرة غير منفجرة، و373 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال الشهر نفسه 816,077 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل المشروع نهاية يونيو 2018 وحتى الآن 417,103 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وبلغ إجمالي المساحة المطهرة 50,132,331 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.