تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة‬ في فعاليات «معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب» الذي انطلقت فعالياته اليوم (الثلاثاء) بمركز جدة للمعارض والفعاليات.

وقامت المدير العام لتعليم جدة منال اللهيبي بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لجناح الإدارة بالمعرض، حيث أشادت بجهود القائمين على الجناح وتفاعل الطلاب والطالبات ورواد المعرض مع البرامج التعليمية والتدريبية والفنية التي تُقدم فيه من خلال الركن الخاص بالتعليم الذي ستقدم فيه مجموعة من البرامج التدريبية والعروض المرئية والمبادرات النوعية، إلى جانب عدد من الفعاليات التعليمية والفنية المصاحبة.

وتشمل مشاركة "تعليم جدة" في جناحها بالمعرض فعاليات وبرامج تنفذها أكثر من 25 إدارة ومكتب تعليم، ويضم الجناح المنصة الرئيسية، وركن القاعات التدريبية التي سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية تستهدف الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وكذلك زوار المعرض، إلى جانب ركن أرض الفعاليات للإدارات ومكاتب التعليم المشاركة، كما سيتم في ثالث أيام الفعاليات (الخميس القادم) الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر، من خلال تنفيذ فعاليات لتكريم المعلمين والمعلمات.