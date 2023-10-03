أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أن المملكة ولله الحمد تسير بثبات وتقدم نحو مستقبل مشرق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) اللذين يقودان مسيرة تنمية ونهضة هذه البلاد بعد أن قادها ملوك هذه البلاد من قبلهم، وفي هذا العهد الزاهر تستمر مسيرة التنمية والخير، وما تحقق خلال هذه الفترة كثير بفضل الله ثم بفضل ما نعيشه من أمن واستقرار وتنمية تحظى بها هذه البلاد (حفظها الله).

جاء ذلك خلال استضافته في المجلس الأسبوعي «الإثنينية» بديوان الإمارة أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية وجمعاً من المواطنين والجهات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 93، وهي: أمانة المنطقة، الشرطة، الدفاع المدني، حرس الحدود، وهيئة الهلال الأحمر.

وقال: «المشاريع التنموية انتشرت في كل مكان بالمملكة وأقيمت الطرق والمصانع، وتم توصيل المياه العذبة من البحار إلى وسط البلاد إضافة إلى منجزات أخرى، ويجب أن نشعر بالفخر لما تحقق على أرض الوطن».

وأضاف: «في كل عام تأتي ذكرى الاحتفال بيوم مجيد في تاريخ الوطن تلك الذكرى العزيزة التي تم خلالها توحيد هذه البلاد العظيمة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) وكل من شاركوه في رحلة التأسيس، وكلي ثقة بأن حضور هذا المجلس ومن هم خارجه لهم امتداد سواء أب أو جد شارك في توحيد هذه البلاد، وبالتالي هذه الذكرى تمثل سعادة لنا جميعاً وهو أمر يجب أن نفخر به ونزداد فخراً مع كل عام نحتفل بها، مستذكرين أن قائد هذه الملحمة العظيمة هو الملك عبدالعزيز تغمده الله بواسع رحمته وجزاه الله خيرا عما قدمه لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين، فقد أمن الحاج وأمن الطرق ووحد البلاد ووحد القلوب لذلك هو فخر لنا جميعاً.

ولفت بأنه «يجب علينا أن نحتفل بإنجاز توحيد هذه البلاد، وبالتأكيد هذه المناسبات الغالية نستذكرها ونستحضرها ولكن الأهم من هذا أن نأخذ العبر من هذه المناسبات، حيث إن ما تحقق في 93 عاما في المملكة لم يتحقق ببعض الأمم في مئات السنين وهذه ولله الحمد نعمة من رب العالمين».

وبين: «الجهات المعنية في أمانة المنطقة والجهات الأمنية والقطاعات المختلفة نجحت في إعداد التجهيزات للاحتفالات باليوم الوطني، ولله الحمد لم تسجل حادثة واحدة، وجاء ذلك بفضل جهود كافة الجهات المشاركة التي استطاعت تنفيذ الخطط ونجحت على أكمل وجه وسارت الأمور كما يجب أن تسير وبالتالي تمت هذه المناسبة بيسر وسلاسة وخرج الجميع سعيد وفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية».

وسأل الله سبحانه وتعالى بأن يديم على الوطن الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق ولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) لما يحب ويرضى.

وفي كلمته خلال المناسبة، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: يأتي احتفال هذا العام باليوم الوطني في ظل قيادة تسعى بكل جد واجتهاد إلى تحقيق رؤية وحلم يتحقق معها المزيد من التقدم والرخاء، مشيرا إلى أن شواهد التقدم شملت كافة المجالات، حيث تعيش المملكة نهضة تنموية متواصلة ومنها المنطقة الشرقية التي شهدت توقيع عقود ومشاريع وبرامج جديدة لأمانة المنطقة الشرقية بلغت 120 عقدا للبنية التحتية والصيانة والتشغيل إضافة إلى طرح 500 فرصة استثمارية لهذا العام 2023، كما تعمل الأمانة على طرح 5000 فرصة حتى نهاية عام 2026.

وأضاف الجبير بأنه تم التوقيع على عقود واتفاقيات استثمارية لخدمة المنطقة وازدهارها، وهذه المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية ستسهم في تطور المنطقة ونهضتها.

من جانبه، أوضح مدير شرطة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الأمنية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بأن الجهات الأمنية عملت على تقديم الخدمة المرورية والأمنية لكافة فعاليات اليوم الوطني لهذا العام وما صاحبها من مظاهر الابتهاج، حيث بلغ عدد المشاركين من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لحفظ الأمن والسلامة المرورية في هذه المناسبة 1060 ضابطا و15668 فردا و1598 آلية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية نفذت الخطط والمهمات المكلفة بها للمحافظة على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية.

وأضاف اللواء الوذيناني بأنه وفقا لتوجيهات أمير الشرقية ونائبه تم استحداث مركز قيادة ميداني يتم من خلاله تنظيم أعمال كافة القطاعات الأمنية وشركائنا من الجهات الحكومية الأخرى والعمل تحت سقف واحد لإنجاز المهمات الخدمية والأمنية، وتم اختيار شرطة محافظة الخبر كمقر للمركز، حيث شملت خدماته إضافة للجهات الأمنية خدمات أمانة المنطقة الشرقية والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، ويخدم المركز مدن ومحافظات الشرقية عبر المراقبة التلفزيونية وتمت تغذيته بـ430 كاميرا شملت مواقع الاحتفالات والميادين العامة والطرقات والمجمعات التجارية والمواقع الأمنية المهمة، والعمل مستمر من أجل تطوير أعمال المركز.

حضر المجلس وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين وجمع من المواطنين.