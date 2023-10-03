أعلنت «لحظات العلا» إطلاق رحلات المناطيد الهوائية في العلا على مدار العام من خلال تجربة «البالون البطل»، إذ توفر التجربة المثيرة إضافةً جديدة للسياحة في المنطقة وتقدم تجارب استثنائية للزوار في سماء العلا.

وتتيح الرحلات التي انطلقت مع بداية هذا الشهر للضيوف الانطلاق بتجربة لا مثيل لها مع شروق الشمس، على ارتفاع 4000 قدم فوق وديان العلا وواحاتها الخضراء ومواقع الآثار الفريدة، فضلاً عن الاستمتاع بمعلومات وقصص عن تاريخ وحضارة المنطقة التي تعود لآلاف السنين، يقدّمها طواقم الرحلة من ذوي الخبرة في مجال التحليق بالمناطيد في مختلف الوجهات حول العالم، بما يوفر تجربة فريدة وفاخرة وآمنة في الوقت نفسه.

وتمثّل رحلات المناطيد الهوائية أحدث الإضافات الفاخرة إلى مجموعة تجارب الوجهة المتنوعة بين أنشطة المغامرات والفنون والتراث والرياضات وسط المناظر الطبيعية الفريدة والأجواء المميزة للمنطقة، إذ تقدّم العلا مجموعة من العروض السياحية المتنوعة منها تجارب الهبوط من قمم الجبال وتسلق الصخور والزيبلاين وغيرها الكثير، وجولات طائرات الهليكوبتر على مدار العام.

وبإمكان جميع زوار العلا حجز ركوب المناطيد التي تتناسب مع جميع الأعمار، ويشمل كل حجز خدمة توصيل مجانية للضيوف من وإلى الفندق الذي يقيمون فيه، وذلك عن طريق الموقع التالي: www.heroballoonflights.com.