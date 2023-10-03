تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، يحتفي معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، غداً (الأربعاء)، بتدشين كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل (رحمه الله)، تحت عنوان «من مكة وإليها»، والذي يتناول السيرة الذاتية للراحل من ولادته وحتى وفاته في مقبرة المعلاة بالعاصمة المقدسة.ومن المُقرر أن يشهد حفل التدشين أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والدبلوماسية رفيعة المستوى من داخل السعودية وخارجها، فضلاً عن أصدقائه المقربين الذين عاصروه في مختلف محطاته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وسط مشاركة من أبنائه وأحفاده، يتقدمهم عبدالله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، رئيس مجلس إدارة شركة «دلة البركة» القابضة، ومحيي الدين صالح كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دلة البركة» القابضة.وعملت على إعداد السيرة الذاتية للراحل الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، الكاتبة والباحثة المتخصصة في كتابة سير الشخصيات والإعلام ندى عيد، التي ساهمت بخبراتها في العديد من الإصدارات والمؤلفات عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والعامّة.يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تُشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلق الخميس الماضي، تحت شعار «وجهة ملهمة»، وهو أكبر معرض للكتاب على مستوى المملكة، من حيث تنوع البرنامج الثقافي، والفعاليات المعدة لجميع الفئات العمرية، في رحلة معرفية تمتد على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويجمع أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1,800 دار نشر على امتداد 800 جناح، بمشاركة ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية، فضلاً عن عرض خاص لمخطوطات ومقتنيات نادرة يفوق عددها 25 قطعة ولوحة فنية.