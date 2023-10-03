تستعد وزارة التعليم وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخميس القادم، والذي تم إقراره من المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسيكو على مستوى دول العالم.وبينت الوزارة، أن الهدف من هذا الاحتفاء هو إبراز دور المعلمين وتعزيز دورهم ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دورهم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمن واستقرار وتنمية الوطن، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.وتضمنت آلية التنفيذ: تشكيل اللجنة التنفيذية في إدارات التعليم بإشراف مدير التعليم وعضوية ممثلي الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ برامج الاحتفاء في مدارس التعليم وفق ما يحقق الأهداف المحددة على مستوى الإدارة التعليمية من مدارس التعليم العام الحكومي، والأهلي، والعالمي، بما يتوافق مع شعار اليوم العالمي للمعلم لعام 2023، وتخصيص برنامج الإذاعة المدرسية يوم الخميس لتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية، وتنفذ إدارة الإعلام والاتصال في إدارة التعليم حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية واللوحات الدعائية، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور ومكانة المعلم، والتنسيق مع القطاعات الحكومية للتفاعل مع اليوم العالمي للمعلم وعمل لقاءات صحفية أو مرئية بقدوات كان لأحد المعلمين أثر في حياتهم، وتكريم المتقاعدين شاغلي الوظائف التعليمية لعام 1444هـ، وتكريم شاغلي الوظائف التعليمية ممن حصل على وسام الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، وتكريم الفائزين بجوائز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتكريم ومشاركة القيادات المحالة للتقاعد سابقاً.