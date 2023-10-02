اعتمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنشاء قسم السينما والمسرح في كلية الإعلام والاتصال، ضمن الهيكلة الأكاديمية الشاملة للجامعة.

وتضمنت الهيكلة استحداث قسم الأمن السيبراني بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وقسم الطفولة المبكرة في كلية التربية، وقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة، وقسم الطب النفسي وقسم الأشعة في كلية الطب، واعتماد تعديل مسمى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية لتكون باسم (كلية الأعمال) مع استحداث قسم التسويق في الكلية نفسها.

كما قررت الجامعة دمج المعهد العالي للدعوة والاحتساب مع كلية أصول الدين باسم (كلية أصول الدين والدعوة)، مع إنشاء قسم الدراسات الفكرية وقسم الدعوة والرقابة فيها، إضافة إلى إعتماد إنشاء قسم الترجمة في كلية اللغات والترجمة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «X» اليوم (الإثنين) أن دمج بعض الأقسام العلمية في بعض الكليات ضمن الهيكلة الأكاديمية الشاملة الجديدة لجامعة الإمام لن يؤثر على البرامج الأكاديمية القائمة ومسار الطلاب والطالبات.