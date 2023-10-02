افتتح محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد عدداً من المشاريع البلدية غرب المحافظة، في مقدمتها ممشى الثنية بطول ٦٠٠ متر، ودشّن المحافظ خلال جولته معرض بلدية الثنية وتبالة في نسخته الأولى، وعدد ٥ مخططات بلدية هي "الثنية، شديق، مسكة، المصعبين، والعبلاء" وذلك بحضور رؤساء مراكز غرب بيشة ورئيس البلدية المهندس عبدالهادي المسردي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية، وافتتح محطة الوقود في بلدية الثنية وتبالة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع حديقة الجعبة على مدخل عسير الغربي.

ووقف محافظ بيشة ميدانياً على الأعمال الجارية في عدد من المشاريع، ومنها رصف مخططات المنح، وتحسين وتجميل الميادين والساحات، وتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع إنشاء مبنى البلدية.

بعدها، عقد سعادته اجتماعاً مع رئيس بلدية الثنية وتبالة ورؤساء مراكز: الثنية، تبالة، الجعبة، والعبلاء.

ووجّه بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع واستكمالها، وبذل أقصى الجهد من أجل تحقيق ذلك، مشيداً بجهود بلدية الثنية وتبالة في تحقيق المستهدفات الخاصة بالمشاريع التطويرية.