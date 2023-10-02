أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة التدريب والتطوير والابتعاث، تدريب أكثر من 1100 طالب وطالبة على وشك التخرج من جامعة الملك خالد، والكلية التقنية وذلك ضمن اتفاقية التدريب التعاوني لسنة الحالية 2023.

وأوضح مدير إدارة التدريب إبراهيم الحليو، أن التدريب شمل جميع الأقسام، خصوصا في وكالات المشاريع والأراضي وتشغيل المدن، وإدارة الرقابة، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، ومركز رجال الأعمال، موكدا حرص الأمانة على المتابعة المستمرة لطلاب المتدربين خلال فترة التدريب.

من جهة أخرى، أطلق أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، مبادرة تنظيف سواحل المنطقة بطول 242 كيلومتر، بداية من ساحل الحريضة، وانتهاءً بساحل سعيدة الصوالحة، وشارك في الحملة أكثر من 250 شخصاً، إضافة إلى الإدارات الحكومية، وفي مقدمتها محافظات المراكز، والأمن، ومراكز التعليم، وحرس الحدود، فيما شارك في الحملة طلاب وطالبات من المدارس، وفرق تطوعيه بلغ عددهم 100 مشارك ومشاركة و30 معدة.

وأكد أمين عسير، أن نظافة الشواطئ والأماكن العامة، مسؤولية الجميع، وينبغي على كل شخص، المساهمة في رفع مستوى الوعي في التخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي تساهم في استدامة طبيعة جميلة، وخلابة، نرتادها جميعاً وهي بأجمل حلة، في ظل أن عسير ستكون وجهة عالمية على مدار العام بحلول 2030، وتستقطب أكثر من 10 ملايين سائح.