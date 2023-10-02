عُقد الاجتماع السادس والثمانون لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن، الذي جرى خلاله تناول العديد من المواضيع والمجالات الصحية، منها الموافقة على خطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لعام 2024، والموافقة على آلية العمل التعاوني (التواصل) مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واليمن.وصدر عن الاجتماع، العديد من القرارات ذات الأهمية، حيث تقرر اعتماد التحديثات على اللائحة التنظيمية لبرنامج فحص الوافدين (وافد)؛ نظام ترميز البنود الجديد في برنامج الشراء الموحد، اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة، وتحديث آلية التفتيش على المصانع والمستحضرات الدوائية والبيطرية ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية، واعتماد نموذج شهادة التصنيف المركزي، واعتماد تحديث نموذج تسعيرة الأدوية للدول المرجعية في مجلس الصحة.وشارك وزير الصحة فهد الجلاجل، في أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وأعمال الاجتماع السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون أمس في العاصمة العمانية مسقط. ويأتي الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة ضمن مساعي دول مجلس التعاون نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية بما يعكس التميز لمواكبة التقدم السريع في مجال التقنية (إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والعمل المشترك لتطوير منظومة القطاع الصحي في دول مجلس التعاون. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات التي أكدت على أهمية تعزيز التكامل في الخدمات التخصصية ما بين دول مجلس التعاون من خلال الاستفادة من مراكز الامتياز على المستوى الخليجي؛ لضمان تبادل الخدمات وتعزيز التعاون المشترك في علاج الحالات المرضية، والاستفادة من التجارب المتميزة في تقديم الخدمات الصحية بما ينعكس على تحقيق الأثر الإيجابي في تعزيز المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تناول أهمية تفعيل العيادات الافتراضية ما بين التخصصات المختلفة في المستشفيات ذات التخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون.