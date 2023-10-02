لأول مرة في تاريخ التعليم تنفذ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز «تميز» برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة، لقياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية «تميز»، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، بعد بدء أكثر من ٢٢ ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية بالتقويم الذاتي.ويتولى 1200 أخصائي، تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة، تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس الأداء من خلال المنصة.