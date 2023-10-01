تحت رعاية ملك المملكة المغربية الشقيقة، الملك محمد السادس، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ44 (الدورة الخريفية)، بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة، ما بين 6 و26 أكتوبر الحالي.

وضمن فعاليات الموسم الثقافي، تنظم جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، في دورتها الـ37، عدداً من الندوات تتعلق بمختلف أوجه التطورات السياسية، خصوصاً في عالم الجنوب.

ويشارك في دورة هذه السنة نحو 300 من صفوة رجال السياسة والفكر والأدب والإعلام والفن التشكيلي من مختلف أنحاء العالم.

وسيعرف برنامج الندوات مناقشة قضايا حيوية آنية من قبيل موضوع «الصحراء الكبرى: من الحاجز إلى المحور» (6-7 أكتوبر)، وموضوع «أفريقيا والغرب: الموروث والمأمول» (9-10 أكتوبر)، وموضوع «أوروبا: بين نوازع القوة والخروج من التاريخ» (14-15أكتوبر) وموضوع «العرب اليوم وأعباء الفراغ الإستراتيجي» (17-18 أكتوبر).

وستنظم مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ندوتين؛ الأولى حول موضوع «التفكك الجيوسياسي والمناخ والهجرة والأمن الغذائي: الجنوب الجديد وعلاقاته مع أوروبا» (16 أكتوبر)، والثانية حول موضوع «التحولات الطاقية: التحديات والآفاق بالنسبة لأفريقيا والدول العربية وأوروبا» (25 أكتوبر).

إضافة إلى تلك الندوات، سيجري تنظيم ملتقى الرواية العربية الذي سيتناول محور «الرواية العربية والخطاب البصري» (20-21 أكتوبر).

وستحتفي «خيمة الإبداع» لهذه الدورة من موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ44، بالأكاديمي والمفكر المغربي سعيد بن سعيد العلوي (24 أكتوبر)، حيث سيدلي أكثر من 20 من الجامعيين والأكاديميين المغاربة بشهاداتهم في حق المحتفى به. وتصدر المؤسسة كتاباً يتضمن شهادات المشاركين.

إلى جانب كل ذلك، سيجري أيضاً خلال هذه الدورة من الموسم تسليم «جائزة محمد زفزاف للرواية العربية» في دورتها الثامنة (22 أكتوبر)، عقب ندوة «الرواية العربية والخطاب البصري».

وتنظم خلال هذا الموسم أيضاً مشاغل الفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من المغرب، والبحرين، والسنغال، وسورية، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا.

وتستقبل أروقة المعارض في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، معرضين كبيرين للفنانين سعيد المساري (المغرب) وعلي علي سلطان (سورية).

ويستضيف قصر الثقافة معرضين، واحد للفنان المغربي معاد الجباري، والآخر للفنانين الزيلاشيين الشباب. وينظم ببهو مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية أيضاً معرض خاص بمواهب الموسم «مرسم الطفل».

وخلال الموسم سيجري أيضا تنظيم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، الذي يعنى بالكتابة في مختلف المجالات مثل الشعر، والقصة والسيناريو وغير ذلك.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد نظمت الدورة الصيفية للموسم الثقافي الدولي الـ44، ما بين 4 و25 يوليو (تموز) 2023.

وتميزت الدورة بتنظيم معرضين للفنانة نرجس الجباري ومحمد عنزاوي، ومشاغل الفنون، وصباغة الجداريات، كما جرى تنظيم ندوتين؛ الأولى حول «الفن المغربي المعاصر والسؤال الثقافي»، والثانية حول «الفن التشكيلي المغربي والتداول النقدي». وجرى خلال هذه الدورة الصيفية تكريم الفنان التشكيلي المغربي الكبير عبدالكبير ربيع.