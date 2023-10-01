استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في الرياض اليوم، رئيس هيئة الأركان بمملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع.

إلى ذلك زار رئيس هيئة الأركان بمملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، المصابين من منسوبي قوة الواجب لقوة دفاع البحرين الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

واطمأن الفريق الركن النعيمي على الحالة الصحية للمصابين، داعياً المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل.