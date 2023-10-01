أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل، أهمية الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الثروة الحيوانية «السائبة»، مؤكداً اهتمام الوزير ونائبه والمسؤولين بالوزارة، بوضوح آلية الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه الثروة الحيوانية.

جاء ذلك مع اختتام ورشة العمل التي أقيمت بمقر فرع الوزارة بالمنطقة، وحضرها 13 مدير إدارة ثروة حيوانية من جميع فروع الوزارة بالمملكة. وناقشت الورشة الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الثروة الحيوانية المهملة «السائبة»، بفقراته العشر التي تناولت التعاريف، وحظر ترك الثروة الحيوانية مهملة دون إشراف، والتعامل معها وفق إجراءات تنفيذية واضحة وصارمة، تشمل تكاليف النقل والرعاية، ومواصفات المواقع المخصصة لحجز الماشية السائبة، ومواصفات وسائل النقل المناسبة، وتغذيتها والرفق بها، وتقديم الرعاية الصحية لها.