تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غدا (الإثنين) مكافآت الطلاب والطالبات لشهر سبتمبر 2023، التي بلغ إجماليها 7348545 ريالا لـ14531 طالبا وطالبة.

وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين والقرى النائية وطلاب المعهد العلمي.

وأشار الدكتور الغامدي إلى حرص الإدارة ممثلة في إدارة خدمات الطلاب والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته بدوام التوفيق.