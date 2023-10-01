تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية بنين باكاري أجادي أوشلجون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.