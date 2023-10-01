تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة «تليجرام» عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة، من إزالتهما 10,565,178 محتوى متطرفاً وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 (يوليو – سبتمبر).

وتعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة)، حيث سجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم «داعش» الإرهابي في نشره 4,621,916 محتوى متطرفاً عبر 997 قناة، فيما تلته «هيئة تحرير الشام» الإرهابية بنشر 3,888,863 محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم «القاعدة» الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ2,054,399 محتوى عبر 569 قناة.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1,344,482 محتوى متطرفا في يوم واحد، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، فيما سجّل تنظيم «القاعدة» الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023.

يذكر أنه منذ بدء التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» ومنصة «تليجرام» منذ فبراير 2022 وحتى سبتمبر 2023، بلغ عدد المحتويات المتطرفة المُزالة 38,799,157 محتوى وإغلاق 12.287 ألف قناة متطرفة.