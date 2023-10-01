شارك الصندوق السعودي للتنمية، أمس، في افتتاح مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت لجنوب جزيرة «ماهي» في جمهورية سيشل، بحضور رئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالاوان، ونائب رئيس الجمهورية أحمد عفيف، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.وساهم الصندوق، في تمويل المشروع من خلال قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار، الذي يهدف إلى تحسين شبكة نقل الكهرباء في جنوب الجزيرة لضمان جودة الطاقة الكهربائية، من خلال تركيب شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت، لتعزيز أنشطة البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية للوصول إلى خدمات أساسية مستدامة، كما يسهم المشروع في توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.ويأتي هذا المشروع تجسيداً لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لدعم التنمية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة في جميع أنحاء العالم.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المرشد، أن شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت في جنوب جزيرة ماهي تتوافق بشكل وثيق مع حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية حول العالم.