أعلن ديوان المظالم، بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة، زيادة المواد المترجمة عن القضاء الإداري شاملة أنظمة وأحكاما ومبادئ وأدلة إرشادية، إضافة إلى الرسائل الإعلامية والمعرفية عن ديوان المظالم ومبادراته الدائمة للنشر إلى اللغة الإنجليزية؛ بهدف توسيع أفق المعرفة بالقانون الإداري في المملكة وما يندرج تحته من معلومات ورسائل.يذكر أن ديوان المظالم، يعمل على ترجمة الأنظمة واللوائح، والأحكام والسوابق القضائية، إضافة إلى الرسائل الإعلامية وما في سياقها من الأدلة الإرشادية والمعلومات والإجراءات القضائية الرقمية، كما يقوم الفريق المسؤول على ترجمة شاملة لمواد ديوان المظالم المنشورة ما بين رسائل إعلامية وإخبارية ومواد توعوية وقانونية، وبلغات متعددة، من خلال حسابه الرسمي في منصة «إكس» الرقمية، ونشر التوعية القضائية باللغة الإنجليزية.