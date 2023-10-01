تنطلق اليوم (الأحد)، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في مدارس البنين والبنات لأعمال السنة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتستمر حتى الخميس القادم. وأكدت وزارة التعليم على أهمية إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك تأثير على سير بقية الحصص اليومية، مع ضرورة رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من أعمال التصحيح.وحددت الوزارة الخميس القادم، موعداً لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم للصفين الأول والثاني الابتدائي، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومعايير التقويم لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية وللمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.من جانب آخر، تنطلق اختبارات تحديد المستوى الوزاري للطلاب والطالبات الذين لم يسبق لهم التعليم نهائياً أو المنقطعين ومن في حكمهم في المنطقة الشرقية اليوم (الأحد)، إلكترونياً أو في المقرات المجهزة في مدن ومحافظات المنطقة كافة عبر 20 مقراً موزعة على 10 مكاتب تعليم. ويجري نحو 1,260 طالباً وطالبة الاختبارات إلكترونياً أو في أقرب مقر اختبار لهم.وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، إن الحالات المسموح بأدائها اختبار تحديد المستوى تشمل الطالب والطالبة اللذين لم يسبق لهما التعليم نهائياً ويمتلكان المهارات والمعارف الأساسية أو المنقطعين عن الدراسة لمدة 3 سنوات فأكثر أو من انتظم في الدراسة بعد انقطاع مدته 3 سنوات فأكثر وتجاوز عمره السن النظامية، وبعض الحالات التي تتم دراستها في لجنة متخصصة.وأشار الباحص، إلى أن ضوابط اختبار تحديد المستوى بلوغ الطالب أو الطالبة السن النظامية للصف المراد الالتحاق به، والطالب الذي يجتاز اختبار تحديد المستوى تنطبق عليه ضوابط السن في تحديد النظام الدراسي الذي يرغب الالتحاق به.ولفت إلى أن التحاق الطالب بالدراسة بعد تحديد المستوى له مباشرة، وفي حال عدم تمكنه من الدراسة ويرغب بالالتحاق في الأعوام القادمة يُجرى له اختبار تحديد مستوى في حينه، فيما الطالب الذي لم يجتز الاختبار المناسب لعمره يُمنح فرصة أخرى للاختبار بالصف الأدنى، وهكذا حتى يتم تحديد الصف المناسب له في العام نفسه.مؤكداً، أن التنظيم الحالي يشمل الطلبة السعوديين والمقيمين، موضحاً أن الطالب الذي تقدم بقبوله في الصف الأول المتوسط يُجرى اختباره في المرحلة الابتدائية ثم تسلم نتيجته للمتوسطة التي يرغب بها، كما لا يحق للطالب الاستفادة من تحديد المستوى إلا مرة واحدة خلال رحلته التعليمية، موضحاً أن تحديد المستوى هو نتيجة اختبار عام يقيس إلمام الطالب بالمهارات الضرورية للالتحاق بالصف الذي يناسبه، كما يخير الطالب في المرحلة الثانوية في المسار العام أو مسار إدارة الأعمال، ويمكن تحديد نظام الدراسة بالانتساب أو الليلي أو تعليم الكبار.