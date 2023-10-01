كشفت الهيئة العامة للطرق،البدء بأعمال المرحلة الأخيرة من مشروع طريق مكة - جدة المباشر، الذي يبلغ طوله 20 كيلومتراً، ويختصر المشروع المسافة بين المدينتين لنحو نصف ساعة، وتصل السرعة المسموحة بالطريق إلى 140 كيلومتراً.ويعد مشروع طريق جدة - مكة المكرمة المباشر من المشاريع الإستراتيجية والحيوية لخدمة المعتمرين والحجاج، ويحقق الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، ويختصر وقت الوصول إلى 30 دقيقة.ويخفف الازدحام المروري على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة، ويحسن الحركة داخل جدة، إذ تبلغ السعة المرورية للطريق في كل اتجاه 1,000 مركبة في الساعة، ويخدم محطة توزيع جدة الشمالية.ويبلغ طول الطريق 65.525 كيلومتراً، يبدأ من تقاطع حي النزهة بمحافظة جدة (المطار) حتى الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة. ويتم تنفيذ الطريق بـ4 مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 متراً، وتم تقسيم تنفيذ الطريق إلى 4 مراحل، الأولى بطول: 5.348 كيلومتر، ويشمل تقاطعاً واحداً (جسرين)، إضافة إلى معبري سيارات، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، ويخدم أرامكو وحي بريمان ومبنى فرع الوزارة، والمرحلة الثانية بطول 18.600 كيلومتر، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، الأول يستفاد منه لخدمة مستخدمي طريق جدة - مكة المباشر في حركة الدوران للخلف، والتقاطع الثاني لربط طريق بريمان - هدى الشام مع طريق جدة - مكة المباشر، والمرحلة الثالثة بطول 26.950 كيلومتر مع تنفيذ تقاطع مع طريق حدا - الجموم مع معبر جمال، وعدد 3 معابر سيارات، وعدد التقاطعات 1 لربط طريق حدا - الجموم بطريق جدة - مكة المباشر، أما المرحلة الرابعة فيبلغ طولها 12.075 كيلومتر.ويسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرّمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرّمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة، وهو ما يؤكّد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.