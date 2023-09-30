تحت شعار «نحلم ونحقق» أقامت الملحقية الثقافية السعودية في النمسا ودول الإشراف فعالية احتفالها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين بمقرها في مدينة فيينا، بحضور ورعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا مندوب المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا الدكتور عبدالله بن خالد طوله.

وحضر الاحتفال عدد من طلاب وطالبات دول إشراف الملحقية، وجمع من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين في جمهورية النمسا.

بدأ الحفل بالسلام الوطني السعودي، ثم الكلمة الترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية ألقاها الملحق الثقافي السعودي في النمسا ودول الإشراف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن، رحب فيها بالضيوف وشكرهم على حضورهم.

وقدم الملحق الثقافي باسمه ونيابة عن طلاب وطالبات دول الإشراف التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى كافة الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا. وأوضح أهمية هذا اليوم الكبيرة لشعب المملكة العربية السعودية، حيث نحتفل فيه بكل فخر ببداية رحلة نحو التنمية والتقدم والازدهار التي بدأها موحد البلاد الملك عبدالعزيز (رحمه ﷲ)، فقد شهدت المملكة منذ ذلك الحين قفزات عظيمة في شتى المجالات، مع اعتزازها بموروثها الشعبي والتاريخي، واستشرافها للمستقبل المشرق. وما وصلنا إليه اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من علو ورفعة في عهد عزم وحزم، وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي جعلت الحلم حقيقة، والمستحيل ممكناً بسواعد أبنائها متجاوزين كل العقبات والصعوبات.

وتخلل الحفل بعض المشاركات الطلابية، كان منها مشاركة الطالبة المبتعثة هيام شاكر الرفاعي، بإلقاء قصيدة شعرية بعنوان (أحلامٌ تتحقق) للشاعر ميمون بن علي مُظَفَّر.

وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طوله كلمات أبوية حانية وتشجيعية للطلاب والطالبات خلال الحفل وتم التقاط الصور التذكارية معهم.

تلا ذلك تناول طعام العشاء، الذي أعقبته جلسة في خيمة الملحقية بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين تم فيها تقديم القهوة السعودية، واستعرض بها السفير بعض إنجازات المملكة الثقافية والتطلعات المستقبلية للتعاون العلمي والثقافي.

وقام بتقديم الحفل طالب الطب المبتعث محمد المكرمي. وفي ختام هذه الفعالية تم تكريم عدد من طلاب وطالبات دول الإشراف المتميزين من قبل الملحق الثقافي، والتقاط العديد من الصور التذكارية.