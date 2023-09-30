تبدأ الإدارة العامة للمرور، مع أولى ساعات (الأحد) 1 أكتوبر 2023، رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» آلياً، بعد أن أعلنت في وقت سابق استكمال أتمتة الرصد لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر.

وكشفت أن الرصد الآلي سيتم تطبيقه في كافة مدن ومحافظات المملكة، حيث سيتم رصد المخالفة مرة واحدة كل 15 يوماً، وسيتم رصد كل مخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى، مشيرة إلى أن مخالفة عدم وجود التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

يذكر أن التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5، نصت على أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريال في حدها الأعلى.