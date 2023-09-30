أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 - 1445/3/12 الموافق 21 - 2023/9/27، عن ضبط 11,465 مخالفًا، منهم 7199 مخالفًا لنظام الإقامة، و2882 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1384 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 711 شخصًا، 52% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 14 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، فقد بلغ إجماليهم 43,772 وافداً مخالفًا، منهم 36,404 رجال، و7368 امرأة، في حين تمت إحالة 38,379 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1704 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7922 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و ( 999 ) و ( 996 ) في بقية مناطق المملكة.