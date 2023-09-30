يبدأ فصل الخريف في شبه الجزيرة الإيبيرية مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في هذه الفترة من العام اعتباراً من (الجمعة)، إذ تتجاوز أحياناً 35 درجة مئوية، وفق ما ذكرت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال.

وقال المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية روبن ديل كامبو: «في إسبانيا دخلنا موجة حر مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في هذه الفترة من العام».

وبلغت درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية في مدن عدة، جنوب إسبانيا، بعد ظهر الجمعة.

وتوقع المصدر أن تبلغ موجة الحر ذروتها بين الجمعة والإثنين، إذ تتجاوز درجات الحرارة 32 إلى 34 درجة في جزء كبير من البلاد، كما يتوقع أن تتجاوز هذه الدرجات المعدل الطبيعي بـ5 إلى 15 درجة.

وستشهد البرتغال المجاورة درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية بين يومي الجمعة والثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، باستثناء عدد قليل من المناطق الساحلية، وفق المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح معهد البحار والغلاف الجوي البرتغالي، في بيان، أنه رغم أن درجات الحرارة هذه لا يمكن مقارنتها بموجات الحر التي تؤثر على البلاد خلال الأشهر الأكثر حرارة، فإن «الدرجات المتوقعة تتوافق مع حالة غير طبيعية تصل إلى نحو 5-8 درجات مئوية فوق متوسط المعدل المعتاد لهذا الموسم».