أكد عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي، بأن اجتماع القيادة الحكيمه والرؤية الثاقبه يصنع الكثير من الإنجازات والتي من ضمنها مشروع قمم السودة ذو الأبعاد المتعددة والتي يعود أثرها على حياة الأفراد في المجتمع في مختلف مناحي الحياة وينعكس هذا الأثر على نمو و ازدهار المنطقه بشكل عام.واختتم آل طاوي بالدعاء إلى العلي القدير أن يحفظ حكام هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن يحقق هذا المشروع الأهداف المرجوة منه، وأن تكون المملكة نبراسا في التقدم والتطور يحتذي بها على جميع مستوى العالم، وأن يجعل أيامنا تطورا مستمرا ونهضة عامرة ومشاريع رائدة بين أحضان هذا الوطن الكريم.