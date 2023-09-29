أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية، الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم (الجمعة) في عدد من الأقاليم بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف السعودية الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربة عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.

وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة السعودية لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.