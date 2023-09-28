لاقت لوحة الفنان التشكيلي السعودي محمد العبدلي «السعودية خط أحمر» في معرض «نحلم ونحقق»، المقام ضمن فعالية مكتب تعليم الفيحاء بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين صباح اليوم (الأربعاء) في مدرسة الرياض الابتدائية، تفاعلاً كبيراً من زوار المعرض والفنانين، لما تحمله اللوحة من فلسفة فنية؛ حيث جرد العبدلي اللوحة وعناصر اللوحة بتكنيك احترافي دلل على مستوى وعي الفنان في تجريد العناصر الفنية واكتمال ظهورها على اللوحة لتعطي الإحساس والشعور بما يرمي إليه الفنان من مفاهيم لونيّه ومعان مسطرة على اللوحة.

العبدلي فنان تجريدي بامتياز قدم عدداً من الأعمال التجريدية في مناسبات عديدة كان آخرها تقديمه لـ 12 عملاً في مسابقة «فنون جدة»، لاقت إعجاب الزوار من معلمين ونقاد وتشكيليين.