دشن مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة طواشي الكناني المعرض الفني «نحلم ونحقق»، المصاحب لاحتفالات مكتب تعليم الفيحاء باليوم الوطني الثالث والتسعين، بحضور قيادات المكتب وعدد من مديري المدارس، كما حوى المعرض ورشاً تشكيلية والخط العربي، وقدمت عدد من الطالبات فقرات إنشادية نالت استحسان الحضور.

وقدم المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات أعمالاً فنية تجسد مدى الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وقدم الطواشي شكره لجميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين وقال "نسعد في هذا اليوم المجيد بأن نكون جنباً إلى جنب مع أبنائنا الطلبة، وفي هذا اليوم فلنرفع رأسنا عالياً، فهو يوم فخر وعز وأمجاد، كل عام والسعودية شامخة الرأس".

كما دشن الكناني التعليم بالتصميم عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووعد بدعمها وتبنيها كونها متطلب من أهم متطلبات تحقيق الرؤية.