تفقّد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس (الأربعاء)، مشاريع وأعمال القطاع الشرقي لمشاريع تحسين جودة المياه بالمحافظة، والتي تضخ ما يقارب نصف مليون متر مكعب من المياه يومياً لأكثر من مليون نسمة، إضافة إلى معالجتها نحو 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بيئياً.

واطلع محافظ الأحساء خلال الزيارة على أعمال الشركة التشغيلية ومشاريعها، ومنجزاتها لخدمات منظومتها المائية والبيئية ومشاريعها الجاري تنفيذها والأخرى التي في طريقها للطرح في المحافظة، ومن خلال جولة ميدانية تفقّد مشاريع تحسين جودة المياه الجاري تنفيذها بجبل أبو غنيمة، مؤكداً على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية تتلاءم مع مخرجاتها المرجوة لخدمة المواطن والمقيم في محافظة الأحساء، ونوه سموّه بما يحظى به قطاع المياه من دعم واهتمام القيادة والذي تمثل مؤخراً بإعلان سمو ولي العهد عن تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.