استقبل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير بالمنامة، اليوم (الخميس)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لجلالته، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

من جانبه حمل ملك البحرين وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح العتيبي.