أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، إغلاق طريق الحرمين للجزء الواقع ما بين طريق المئة «طريق الليث» وشارع عبدالله السليمان، وذلك ابتداء من الساعة 5:00 صباحَ غدٍ (الجمعة) 2023/9/29 حتى الساعة 9:00 صباحاً.

وكشفت أمانة جدة أن الإغلاق سيتم لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق الحرمين (حي الروابي)، داعية قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة، كالتالي:

- للمتجهين شمالاً إلى المدينة المنورة، الاتجاه إلى مخرج طريق الخدمة المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى المدينة المنورة.

- للمتجهين إلى مكة المكرمة، الاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى طريق الحرمين.

كما يمكن أيضا استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع وفقا للصورة المرفقة.